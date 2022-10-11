В ДТП на дорогах Карелии погибли 8 пешеходов

В Госавтоинспекции привели статистику аварий с участием пешеходов в республике.

С начала 2022 года в Карелии произошло 101 ДТП с участием пешеходов. В них 97 человек были травмированы, а 8 погибли.

Почти треть аварий произошла на пешеходных переходах, здесь погибли двое, а пострадали — 30 человек.

В октябре и ноябре автоинспекторы проводили рейды, во время которых пресекли более 400 нарушений правил дорожного движения пешеходами. К административной ответственности были привлечены 30 человек.