В ДТП на трассе в Карелии машину разорвало на части — два человека погибли (ФОТО)

Днем 12 января на трассе А-121 в Лахденпохском районе Карелии в ДТП погибли два человека.

По предварительной информации Госавтоинспекции Карелии, сегодня около 13.30 на 163 километре федеральной автодороги А-121 столкнулись Mitsubishi и Volkswagen Tiguan.





В японской иномарке с номерами республики Коми погибли два человека, водитель и пассажирка. В Volkswagen Tiguan есть пострадавшие, также водитель и женщина-пассажир. Их госпитализировали.



«Трасса была перекрыта, машины шли в объезд через Хийтола», - говорится в сообщении паблика «Лахденпохья - навсегда!»





На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. Отметим, Mitsubishi после удара разорвало на части.



