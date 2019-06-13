В ДТП в Петрозаводске пострадал водитель

Мужчина не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, сообщили в ГИБДД Карелии.

ДТП произошло 12 июня в 00.20 в Петрозаводске в районе дома №4 по ул. Онежской Флотилии. 18-летний водитель Ford не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части с последующим опрокидыванием транспортного средства.

В результате аварии водителю оказана медицинская помощь.