В ДТП в Петрозаводске пострадал водитель

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Мужчина не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, сообщили в ГИБДД Карелии.
ДТП произошло 12 июня в 00.20 в Петрозаводске в районе дома №4 по ул. Онежской Флотилии. 18-летний водитель Ford не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части с последующим опрокидыванием транспортного средства.
В результате аварии водителю оказана медицинская помощь.
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