В ДТП возле границы с Финляндией пострадали трое молодых людей

Автомобиль ночью вылетел с дороги недалеко от Костомукши.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, в среду, 4 октября, в 3.40 на 174 километре автодороги «„Кола“ — Тикша — Ледмозеро — Костомукша — граница с Финляндской Республикой» произошло ДТП.

Водитель Opel Zafira не справился с управлением, автомобиль выехал сначала на полосу встречного движения, а затем вылетел в кювет.

В результате ДТП травмы получили 22-летний водитель, а также двое пассажиров 20 лет. За медицинской помощью пострадавшие обратились самостоятельно.

Ранее помощь спасателей понадобилась водителю автомобиля, вылетевшего с дороги в Прионежском районе республики.