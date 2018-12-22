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Новости. Общество
19:40, 22 Декабря 2018
фото: "Столица на Онего"

В Екатеринбурге работники банка построили елку больше чем из двух миллионов долларов

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Сотрудники сделали это, чтобы поучаствовать в конкурсе самых необычных екатеринбургских елок.

Сотрудники "Банка Нейвы" построили елку из пачек денег, для которой использовали банкноты суммой 1,1 миллиона евро и 1,2 миллиона долларов. Об этом сообщило местное издание E1, которое проводит конкурс самых необычных офисных елок города — собственно, ради этого конкурса сотрудники банка ель и построили, пишет news.mail.


фото news.mail.ru/

В банке рассказали, что деньги настоящие, и возмутились, что факт их подлинности вызвал сомнения. В ответ на вопрос о том, где стоит елка, изданию ответили следующее: "Во внутреннем кабинете, сами понимаете, такая сумма. Это внутреннее украшение".

Также в банке подтвердили, что начальство в курсе — более того, намекнули, что это идея руководства. Деньги из елки, по словам сотрудницы Анны, пойдут на операции обмена валюты.

Позже председатель правления банка Павел Ефремов в комментариях на Facebook написал, что руководство смотрит на эту идею "с позитивом" и считает, что "получилось очень мило".

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