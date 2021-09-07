В этом году на муниципальные маршруты в Карелии вышли 28 новых автобусов

В четырех районах автобусы связали с райцентром населенные пункты, ранее не охваченные сообщением.

Как рассказали в Минтрансе Карелии, в 2021 году работу на муниципальных маршрутах в 14 районах республики начали 28 новых автобусов, приобретённых за счёт средств республиканского бюджета.

Так, благодаря помощи Правительства региона в Питкярантском, Калевальском, Сегежском и Беломорском районах удалось обеспечить транспортную доступность отдалённых населённых пунктов, ранее не охваченных автобусным сообщением. В остальных районах республики был обновлен подвижной состав на уже имеющихся маршрутах.

Несмотря на масштабное обновление подвижного состава в районах, проведённое в 2020–2021 году, потребность в новых автобусах сохраняется.

В связи с обращениями жителей районов и глав администраций Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии прорабатывает вопрос дополнительного приобретения автобусов на междугородные маршруты.