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В Европейский суд по правам человека направлена жалоба на "дело Дмитриева"

Новости. Общество
10:10, 31 Марта 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Готовившие жалобу юристы считают уголовное дело по обвинению исследователя сталинских репрессий из Карелии в педофилии сфабрикованным.

В Европейский суд по правам человека направлена жалоба на решение Верховного суда Карелии от 29 сентября по делу известного исследователя сталинских репрессий из Петрозаводска Юрия Дмитриева. Как считают юристы, готовившие жалобу, обвинение против Дмитриева было сфабриковано, а сам он лишен права на справедливый суд.

Напомним, в конце сентября прошлого года Верховный суд Карелии приговорил Юрия Дмитриева к 13 годам лишения свободы по обвинению в действиях сексуального характера по отношению к его приемной дочери. Судья Верховного суда Алла Раць также отменила оправдательные решения городского суда Петрозаводска по ранее выдвинутым против Дмитриева обвинениям в детской порнографии и незаконном хранении оружия и направила уголовное дело исследователя сталинских репрессий на новое рассмотрение.

Как уже не раз сообщалось, исследователь сталинских репрессий Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере Дмитриева. Его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка. Кроме того, в квартире задержанного была найдена часть охотничьего ружья.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска оправдал Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери. После этого дело Дмитриева пошло в карельских судах по второму кругу.

В феврале жалобу Юрия Дмитриева на решение Верховного суда Карелии от 29 сентября 2020 года рассматривал Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге, но не нашел оснований для ее удовлетворения. Новое заседание по делу Дмитриева в городском суде Петрозаводска состоится в апреле.  

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-03-31 12:36:21
А люди до сих пор боятся мусор вечером выносить. Но еспчу это не интересно
врунофф
2021-03-31 11:26:51
Отталкивающий персонаж. Даже внешне
David .
2021-03-31 11:58:28
врунофф, протри зеркало и ужаснись своей роже. :)
Off
2021-03-31 10:55:16
Сейчас латентные возбудятся и зайдутся в визге
театральный критик
2021-03-31 10:35:30
Боится ехать на строгий режим для неоднократно судимых. В сизо отсиживается. Кстати, у берлинского пациента ухмылочка тоже с личика сползла. Верещит и ноет. А каким героем в суде был
David .
2021-03-31 10:25:42
Борись!
кир
2021-03-31 11:12:19
Davidка и койра - близнецы-братья, одного замеса. Чего другое мнение выбрасываете? Где гласность и перестройка?
Изя
2021-03-31 12:54:22
Театр абсурда , Что несёшь , не понимаю и для чего тебе это надо ?
ромео
2021-03-31 10:19:51
ха-ха
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