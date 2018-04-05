В Финляндии человек, три года назад ставший мужчиной, впервые родил ребенка

В Финляндии впервые появился на свет ребёнок, рожденный трансгендером, сообщает Фонтанка со ссылкой на Lännen media.

В действительности отец, которому сейчас около 30 лет, раньше был женщиной, но прошел через операцию по смене пола и три года назад официально стал мужчиной, получив все необходимые документы. Он временно прекратил гормональную терапию, чтобы вместе с супругом завести ребенка. По данным издания, беременность прошла гладко, младенец родился здоровым. Его вес – почти 4 килограмма, рост – 53 сантиметра.

Однако не обошлось без бюрократических проблем – так, например, из-за ID с мужским полом в медицинской карте не отображалась его беременность, поскольку информационная система не учитывает такие уникальные случаи. Тем не менее, управление социального страхования Kela все же будет выплачивать ему материнское пособие.

Новоиспеченные родители уже задумались о втором ребенке.

Первым в мире родившим после смены пола человеком стал американец Томас Беатьен в 2008 году. После этого и в других странах сообщалось о нескольких подобных случаях.