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В Финляндии хотят запретить россиянам любые сделки с недвижимостью

Новости. Общество
07:20, 29 Января 2024
фото: © Tom Little/Reuters

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Финляндия изучает возможность введения запрета для россиян на сделки с недвижимостью.

Финляндия может ввести запрет на приобретение недвижимости гражданами России. Этот вопрос изучает рабочая группа, созданная по поручению министра обороны страны.

Она должна дать заключение до конца марта. Также глава военного ведомства поручил оценить возможность введения запрета на покупку недвижимости в Финляндии российскими организациями, говорится в сообщении портала bfm.ru со ссылкой на финские СМИ. 

«Известно, что такая рабочая группа создана, что готовится законопроект. Не совсем понятно, каким образом этот закон будет сформулирован. Потому что запрет на приобретение недвижимости отдельной группе граждан определенной страны — это не что иное, как дискриминация этих граждан. Для этого, на мой взгляд, сделано уже и так очень много. То есть у россиян закрывают счета в банках, они не имеют возможности оплачивать текущие расходы, которые возникают в ходе эксплуатации или в ходе владения недвижимостью. Создается масса других препонов, в том числе и запрет на въезд в страну для владельцев недвижимости», — цитирует портал слова журналиста Владимира Гусатинского.

Осенью прошлого года финские СМИ со ссылкой на военных экспертов сообщали, что пустующая недвижимость россиян может представлять угрозу для безопасности страны. В качестве одного из подозрительных объектов назывался промышленный цех в Эхтяри рядом с объектом финских Сил обороны.

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