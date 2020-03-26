В Финляндии изолируют столичный регион из-за коронавируса

К обеспечению карантинных мер привлекут полицию и армию.

Правительство Финляндии вынуждено было пойти на жесткие карантинные меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. С 27 марта столичный регион Уусимаа будет изолирован от других областей страны.

Финляндские власти намерены привлечь к контролю за въездом и выездом из Хельсинки и его окрестностей полицию и армию. Запрет на передвижение не затронет только тех, кто должен отправиться в поездку по служебной необходимости. Количество заболевших в столичном регионе Финляндии превысило уже пятьсот человек.