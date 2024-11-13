В Финляндии конфисковали 30 объектов недвижимости, принадлежащих России

Судебные приставы Финляндии наложили арест на ещё 30 объектов российской недвижимости по искам украинских компаний.

Служба судебных приставов Финляндии дополнительно наложила арест на более чем 30 объектов российской недвижимости в стране по иску компаний Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство STT.

Отмечается, что в продолжение принятых ранее временных мер правоохранительные органы временно наложили арест на квартиры, «принадлежащие российскому государству». Помимо более чем 10 квартир, изъятых в конце октября, сейчас конфисковано более 30 объектов, к которым ранее применялась временная мера.

Стоимость этих конфискованных квартир составляет более 10 € миллионов, уточняет агентство.

29 октября в суде Хельсинки сообщили ТАСС, что решением суда от 13 августа наложен арест на движимое и (или) недвижимое имущество Российской Федерации в Финляндии в размере около 5 $ млрд по иску шести энергокомпаний Украины, включая «Нафтогаз». Как сообщили в посольстве России, арест наложен более чем на 40 объектов недвижимости. Дипмиссия направляла в МИД Финляндии ноту с выражением решительного протеста против действий властей республики.