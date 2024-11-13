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В Финляндии конфисковали 30 объектов недвижимости, принадлежащих России

Новости. Общество
11:00, 17 Ноября 2024
фото: © EPA/MAURITZ ANTIN

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Судебные приставы Финляндии наложили арест на ещё 30 объектов российской недвижимости по искам украинских компаний.

Служба судебных приставов Финляндии дополнительно наложила арест на более чем 30 объектов российской недвижимости в стране по иску компаний Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство STT.

Отмечается, что в продолжение принятых ранее временных мер правоохранительные органы временно наложили арест на квартиры, «принадлежащие российскому государству». Помимо более чем 10 квартир, изъятых в конце октября, сейчас конфисковано более 30 объектов, к которым ранее применялась временная мера.

Стоимость этих конфискованных квартир составляет более 10 € миллионов, уточняет агентство.

29 октября в суде Хельсинки сообщили ТАСС, что решением суда от 13 августа наложен арест на движимое и (или) недвижимое имущество Российской Федерации в Финляндии в размере около 5 $ млрд по иску шести энергокомпаний Украины, включая «Нафтогаз». Как сообщили в посольстве России, арест наложен более чем на 40 объектов недвижимости. Дипмиссия направляла в МИД Финляндии ноту с выражением решительного протеста против действий властей республики.

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