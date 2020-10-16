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В Финляндии предложили сажать в тюрьму за отправку интимных фото без спроса

Новости. Общество
23:30, 16 Октября 2020
фото: © pixabay.com
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В Финляндии предложили наказывать за отправку интимных фото без спроса лишением свободы на срок до шести месяцев.

Представитель министерства юстиции страны Сами Кириакос объяснил, что власти обсуждают пересмотр законов о сексуальном домогательстве. Если в число преступных деяний включат рассылку фотографий гениталий, то нарушителей может ждать реальный срок. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Кириакос отметил, что сейчас также ведутся разговоры и о том, чтобы ввести наказание за харассмент в словесном и текстовом формате. "Анализ проведенных опросов свидетельствует о том, что сексуальное домогательство встречается довольно часто, и в большинстве случаев жертвами становятся женщины. Поэтому крайне важно уделить внимание этой проблеме и решить, как рассматривать данное явление с точки зрения закона", — добавил он, подчеркнув, что оформленный законопроект могут представить в следующем году. После этого инициативу должен оценить парламент.

В организации Plan International рассказали, что приставания в Интернете — широко распространенное явление. Опросив 14 тысяч девочек и женщин со всего мира, авторы исследования выяснили, что с харассментом в сети сталкивался 51 процент респондентов. Около 35 процентов участниц опроса в возрасте от 15 до 25 лет заявили, что получали откровенные фотографии или картинки. Согласно действующим в Финляндии нормам, преступления квалифицируются как харассмент лишь при физическом контакте.

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