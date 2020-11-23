Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Приставы в Карелии выставили на продажу арестованные квартиры и земельные участки 2
23.11.2020 11:20
Инициатива Шандаловича исключить статью о депутатской неприкосновенности из Конституции Карелии поддержана ВШЭ
23.11.2020 11:35
Проведение массовых мероприятий запретили в Карелии из-за COVID-19 – новые ограничения 4
23.11.2020 12:21
Глава штаба по борьбе с коронавирусом в Карелии Игорь Корсаков прокомментировал ситуацию со смертностью (ВИДЕО) 4
23.11.2020 15:52
Глава Карелии потребовал от работодателей перевести сотрудников с хроническими заболеваниями на удаленку 12
23.11.2020 12:22
Стало известно, за что уволили главврача инфекционной больницы Карелии 5
23.11.2020 14:53

В Финляндии проходит Неделя карельского языка

Новости. Общество
09:35, 24 Ноября 2020
фото: © Yle
Загрузка...

В Петрозаводске День карельского языка отметят чаепитием с калитками, стихами и национальной музыкой.

В Финляндии проходит Неделя карельского языка, приуроченная к Дню карельского языка, который ежегодно празднуется в соседней с Карелией стране 27 ноября. Как отмечает Yle, сейчас на карельском языке в Финляндии и России говорят около 70 тысяч человек. В рамках культурной акции в сети будут публиковаться рассказы, сочинения и статьи, посвященные значению карельского языка в жизни людей.

По словам языкового активиста Ольги Карловой, эта акция объединяет карелов по обе стороны границы. "Мы хотим слышать друг друга, знать, чем мы живем, каким видим будущее своего языка, независимо от границ. Особенно это актуально сейчас в период пандемии, когда нет возможности встретиться воочию", – сказала Ольга Карлова.

Языковые активисты в Карелии также намерены отметить День карельского языка. В Петрозаводске они соберутся на чаепитие в одном из городских кафе, где будут звучать стихи и песни на карельском языке, а в качестве традиционного угощения гостям предложат калитки.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.11.2020, 17:33
Известного предпринимателя Леонида Белугу задержали в столице Карелии (СРОЧНО)
17.11.2020, 22:03
Известного бизнесмена Карелии Леонида Белугу задержали по подозрению в даче взятки
19.11.2020, 13:57
Задержанного по подозрению в даче взятки предпринимателя Белугу отпустили на свободу
18.11.2020, 14:25
В Петрозаводске пассажиры выкидывают друг друга из автобуса и плюют в лицо (ВИДЕО)
22.11.2020, 12:40
Парфенчиков рассказал, какие рестораны работали ночью, когда туда нагрянули с проверкой
23.11.2020, 14:53
Стало известно, за что уволили главврача инфекционной больницы Карелии

Аналитика

23.11.2020 15:00
Политкухня
Конституцию Карелии перекроят по федеральным лекалам 4
Подготовленный карельскими парламентариями пакет поправок в Основной закон республики не стал "по-настоящему народным документом".
"Идет война" 22
23.11.2020 12:12
Торфяной щит для Онего 1
20.11.2020 15:17
УФНС по Карелии: уплата налогов должна быть неизбежной, но комфортной
20.11.2020 14:23
Пиявки – маленькие чудо-лекари
19.11.2020 14:24
Вся аналитика

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»