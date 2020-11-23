В Петрозаводске День карельского языка отметят чаепитием с калитками, стихами и национальной музыкой.

В Финляндии проходит Неделя карельского языка, приуроченная к Дню карельского языка, который ежегодно празднуется в соседней с Карелией стране 27 ноября. Как отмечает Yle, сейчас на карельском языке в Финляндии и России говорят около 70 тысяч человек. В рамках культурной акции в сети будут публиковаться рассказы, сочинения и статьи, посвященные значению карельского языка в жизни людей.

По словам языкового активиста Ольги Карловой, эта акция объединяет карелов по обе стороны границы. "Мы хотим слышать друг друга, знать, чем мы живем, каким видим будущее своего языка, независимо от границ. Особенно это актуально сейчас в период пандемии, когда нет возможности встретиться воочию", – сказала Ольга Карлова.

Языковые активисты в Карелии также намерены отметить День карельского языка. В Петрозаводске они соберутся на чаепитие в одном из городских кафе, где будут звучать стихи и песни на карельском языке, а в качестве традиционного угощения гостям предложат калитки.