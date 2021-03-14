Два финских города обязали носить маски пассажиров общественного транспорта.

В Финляндии расширяется масочный режим, введенный в некоторых регионах страны из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекции. Как сообщает Yle, с 15 марта требование об использовании защитных масок в общественном транспорте вступило в силу в городах Тампере и Турку. На прошлой неделе масочный режим в электричках, автобусах и трамваях был введен в столичном регионе Финляндии.

Носить маски обязаны все пассажиры в возрасте от 12 лет. От соблюдения масочного режима освобождены лишь люди, которые не могут носить маску по состоянию здоровья. Правда, финские власти не требуют подтверждать это справкой.