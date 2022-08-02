В Финляндии снесли подаренный СССР памятник «Мир во всем мире»

Как сообщили финские СМИ, демонтаж монумента связан с планами по перестройке улицы в Хельсинки.

Демонтаж памятника «Мир во всем мире» (Maailman rauha), подаренного Финляндии Советским Союзом в 1990 году, произведен в Хельсинки. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на телекомпанию Yle.

«Монумент был поднят с места расположения с помощью тросов и перемещен на баржу сегодня, в понедельник, около семи утра. <…> [Его] передадут на хранение в Художественный музее Хельсинки (HAM). Власти города совместно с учреждением культуры решат дальнейшую судьбу памятника», — передает телекомпания.

Уточняется, что демонтаж монумента связан с планами по перестройке улицы Хаканиеменранта, которая должная пройти через место, где он ранее располагался.

Скульптуру «Мир во всем мире» высотой 6,5 м Хельсинки получил в подарок от Москвы, его установили на Хаканиеменранта в январе 1990 года. Он представляет собой изображение людей с разных континентов, которые держат на поднятых руках обрамленный ветвями глобус. В качестве ответного жеста Хельсинки передал Москве скульптуру «Дети мира», которая находится в Парке Дружбы на Ленинградском шоссе.