890x80
Реклама
И смех, и продвижение
02.08.2022 12:18
Долги предприятий по зарплате планируют погашать работникам за счет бюджета
Сегодня 00:10
Предприниматели в Карелии закладывают недвижимость, чтобы расплатиться с долгами
07.08.2022 15:42
Выяснились причины заявления военкома о том, что «запасников» из Карелии не отправят на Украину
07.08.2022 12:58

В Финляндии снесли подаренный СССР памятник «Мир во всем мире»

Новости. Общество
09:35, 08 Августа 2022
фото: кадр из видео © Олли Аймола / Yle

Новости партнеров

Как сообщили финские СМИ, демонтаж монумента связан с планами по перестройке улицы в Хельсинки.

Демонтаж памятника «Мир во всем мире» (Maailman rauha), подаренного Финляндии Советским Союзом в 1990 году, произведен в Хельсинки. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на телекомпанию Yle.

«Монумент был поднят с места расположения с помощью тросов и перемещен на баржу сегодня, в понедельник, около семи утра. <…> [Его] передадут на хранение в Художественный музее Хельсинки (HAM). Власти города совместно с учреждением культуры решат дальнейшую судьбу памятника», — передает телекомпания.

Уточняется, что демонтаж монумента связан с планами по перестройке улицы Хаканиеменранта, которая должная пройти через место, где он ранее располагался.

Скульптуру «Мир во всем мире» высотой 6,5 м Хельсинки получил в подарок от Москвы, его установили на Хаканиеменранта в январе 1990 года. Он представляет собой изображение людей с разных континентов, которые держат на поднятых руках обрамленный ветвями глобус. В качестве ответного жеста Хельсинки передал Москве скульптуру «Дети мира», которая находится в Парке Дружбы на Ленинградском шоссе.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.08.2022, 14:06
Жители Петрозаводска возмущены сумасшедшими ценами в такси
01.08.2022, 12:40
Закрыта продажа билетов на следующие через Петрозаводск поезда
03.08.2022, 15:18
Выяснились подробности о личности обвиняемого в зверском убийстве девушки в Петрозаводске
03.08.2022, 14:32
Установлен порядок выплат бойцам подразделений из Карелии, которых готовят к отправке на Украину
05.08.2022, 11:22
Ситуация в розничной торговле в Карелии ухудшается, и это подтверждают владельцы магазинов
04.08.2022, 22:00
В Финляндии стали отбирать у россиян навигационную технику

Чтиво

04.08.2022 16:54
Уроки выживания
Почему покупка квартиры перестала быть признаком благополучия
«Мой дом — моя крепость», говорят в Англии, но в России это выражение приобрело особое значение.
Вайт виляет хвостом
01.08.2022 09:28
Есть кони, а есть «мерины»
20.07.2022 13:15
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.