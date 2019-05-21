В Финляндии утонул российский турист

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Тело погибшего мужчины обнаружено в приграничном озере в Северной Карелии.
Трагедия произошла в минувшее воскресенье, 19 мая. Как сообщила финская телекомпания Yle, трое россиян катались на лодке по озеру Пюхяселькя в приграничном муниципалитете Китее в регионе Северная Карелия. Во время лодочной прогулки небольшое судно перевернулось, и все трое оказались в воде. Двоим туристам удалось доплыть до берега, третий отстал от них и утонул.
Спасательную службу вызвали к озеру около восьми часов вечера. Однако спасатели обнаружили в воде уже мертвого мужчину.
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