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В Финляндии в очередной раз побит рекорд суточного заражения ковидом

Новости. Общество
10:14, 24 Декабря 2021
фото: © ANTTI AIMO-KOIVISTO / LEHTIKUVA

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В соседней стране полностью привиты от коронавируса более 70% населения.

В Финляндии в очередной раз побит рекорд суточного заражения ковидом. Как пишет Yle, накануне в стране было выявлено 3 тысячи инфицированных, а сутками раньше – 2877 человек, и это был предыдущий максимум с начала пандемии коронавируса. Больше всего заболевших в Хельсинки и прилегающем к столице регионе.

Напомним, в Финляндии полностью привито от ковида более 70% населения. Однако даже такая высокая доля привитых граждан не смогла остановить стремительное распространение опасного вируса.  

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Местечковый блогер
2021-12-24 10:44:03
С таким же климатом
Амператор
2021-12-24 10:23:57
пусть у Байдена и королевы аглицкой помощь просят, раз легли под них, то теперь пусть не плачутся.
Не захотели по-человечески жить
Гость
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