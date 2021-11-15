В соседней стране полностью привиты от коронавируса более 70% населения.

В Финляндии в очередной раз побит рекорд суточного заражения ковидом. Как пишет Yle, накануне в стране было выявлено 3 тысячи инфицированных, а сутками раньше – 2877 человек, и это был предыдущий максимум с начала пандемии коронавируса. Больше всего заболевших в Хельсинки и прилегающем к столице регионе.

Напомним, в Финляндии полностью привито от ковида более 70% населения. Однако даже такая высокая доля привитых граждан не смогла остановить стремительное распространение опасного вируса.