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Новости. Общество
17:20, 20 Февраля 2018

В Финляндии за хорошую бизнес-идею можно будет получить вид на жительство

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Финские власти с начала апреля будут выдавать виды на жительство гражданам стран, не входящих в ЕС, если те предложат хорошую бизнес-идею.

Талантливые россияне, индийцы, американцы или африканцы, имея бизнес-план для стартапа, смогут приехать в Финляндию или остаться там жить после учёбы, чтобы развивать свой собственный бизнес, пишет "Фонтанка.Fi".

Оценивать шансы на успех компании в Финляндии и на международных рынках будет организация Business Finland, которая была создана в начале 2018 года в результате слияния фонда Tekes и организации по продвижения бизнеса Finpro. Business Finland ежегодно анализирует 600-700 стартап-компаний, из которых 400-500 получают государственное финансирование. В них обычно работает 2-4 человека.

"Надеюсь, что у нас будет 50-100 групп иностранцев, чтобы разработать модель действующей организации. Надеемся также, что среди желающих получить стартап-вид на жительство много таких, которые учатся здесь и хотят остаться", - говорит Юкка Хяюрюнен из Business Finland.

В прошлом году около 10 тыс. россиян получили ВНЖ в Финляндии на различных основаниях.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Тамара
2018-02-20 18:24:51
Это шанс жить в нормальной стране,у нас же всё наоборот ,ежели есть связи или родственные,то не важно жо.а у тебя на плечах или голова....должность получишь....а финны молодцы,заманивают таланты...
Гость
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