Аэропорт прекратил выполнение всех международных рейсов из-за пандемии коронавируса.

В Финляндии закрывается аэропорт в приграничном с Россией городе Лаппеенранта, который пользовался огромной популярностью у российских туристов. Как сообщила финская телекомпания Yle, причиной закрытия аэропорта стала отмена международных рейсов в Центральную Европу из-за пандемии коронавируса.

В марте нынешнего года персонал аэропорта был отправлен в принудительный отпуск. В июле-августе аэропорт частично возобновил воздушное сообщение, и сотрудники вернулись на работу. Однако с конца лета персонал вновь находится в неоплачиваемом отпуске. Руководство аэропорта рассчитывает возобновить работу в конце марта 2021 года.