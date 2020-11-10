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В Финляндии закрывается аэропорт в приграничном с Россией городе Лаппеенранта

Новости. Экономика
14:41, 11 Ноября 2020
фото: © yle.fi
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Аэропорт прекратил выполнение всех международных рейсов из-за пандемии коронавируса.

В Финляндии закрывается аэропорт в приграничном с Россией городе Лаппеенранта, который пользовался огромной популярностью у российских туристов. Как сообщила финская телекомпания Yle, причиной закрытия аэропорта стала отмена международных рейсов в Центральную Европу из-за пандемии коронавируса.

В марте нынешнего года персонал аэропорта был отправлен в принудительный отпуск. В июле-августе аэропорт частично возобновил воздушное сообщение, и сотрудники вернулись на работу. Однако с конца лета персонал вновь находится в неоплачиваемом отпуске. Руководство аэропорта рассчитывает возобновить работу в конце марта 2021 года.

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Комментарии

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кир
2020-11-11 17:13:17
Пофиг. Мы здесь живем.
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