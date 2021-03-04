Введенные из-за коронавируса ограничения действуют до конца июня.

В Финляндии запретили петь и танцевать в ресторанах. Кроме того, клиенты могут находиться только за своим столиком. Выходить разрешено исключительно в туалет, покурить, или к стойке за напитком.

Как сообщает Yle, введенные из-за коронавируса ограничения действуют до конца июня, однако они могут быть сняты раньше, если в стране улучшится эпидемиологическая ситуация. Правительство Финляндии собиралось также полностью закрыть рестораны на три недели, но этот вопрос пока находится на рассмотрении финского парламента.