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В Финляндии запретили петь и танцевать в ресторанах

Новости. Экономика
15:06, 05 Марта 2021
фото: © кадр из фильма "Афоня"
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Введенные из-за коронавируса ограничения действуют до конца июня.

В Финляндии запретили петь и танцевать в ресторанах. Кроме того, клиенты могут находиться только за своим столиком. Выходить разрешено исключительно в туалет, покурить, или к стойке за напитком.

Как сообщает Yle, введенные из-за коронавируса ограничения действуют до конца июня, однако они могут быть сняты раньше, если в стране улучшится эпидемиологическая ситуация. Правительство Финляндии собиралось также полностью закрыть рестораны на три недели, но этот вопрос пока находится на рассмотрении финского парламента.

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Комментарии

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театральный критик
2021-03-05 16:05:42
Скорро я скорро я путту гуллять
Путту пить многопива и петьтанцеватть :)
Беня
2021-03-05 15:32:24
Вот так работает НАСТОЯЩАЯ ДЕМОКРАТИЯ. А финны плясать любят :) и к тому же умеют :)
zanoza
2021-03-05 15:31:27
А у нас- гуляй ,раванина, от рубля и выше!
David .
2021-03-05 15:24:25
Лузеры все также тоскливо гавкают на новости о Финляндии. :)
Беня
2021-03-05 15:39:33
David . а шо еще остается делать эуропейцу. родившемуся в отвратительной тушке ватника на необъятный просторах этой ужасной Орды :)
Вот нам с театральным вообще пофиг, шо там на забытых самой Эуропой её задворках делается, можно ли там плясать или нельзя :)
театральный критик
2021-03-05 15:17:03
Прелесть. Умнички. Заноза, я правильно сказал ? :)
кир
2021-03-05 15:08:47
К нам приедут кутить.
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