В финском Куопио роженицам начали дарить игрушечные ведёрки

В университетской больнице Куопио надеются, что шуточные ведёрки привлекут рожениц из других районов Финляндии, пишет Yle.

Университетская больница Куопио в этом году дарит каждой родившей женщине ведёрко для песочницы. Оно раскрашено в традиционные желто-черные цвета региона Северное Саво. На игрушке написан хэштег #savossasyntynyt 2020 (рожденный в Саво).

Заместитель начальника родильного отделения Санна Кархунен рассказывает, что идея родилась во время разговора за чашкой кофе.

"Мы подумали, что так как финны любят получать в подарок ведра, то почему бы самое первое ведро не вручить сразу после рождения", - сказала она.

Снижение рождаемости заметно и в больнице – в прошлом году на свет появилось меньше 2000 малышей. Кархунен надеется, что в этом году рождаемость снова поднимется к двум тысячам, и, как знать, может быть в этом поможет ведёрко.

"Некоторые, кто готовились рожать, шутили, мол приехали забирать ведёрки", – смеется Кархунен. По её словам, ведёрки вызывают у рожениц положительную и весёлую реакцию.

Кархунен обещает, что ведёрок хватит на всех. В общей сложности их изготовлено 2020 штук.

Ранее сообщалось, что с.амые довольные финны живут в Кауниайнене и Куопио