Реклама на сайте
Прислать новость
В Петрозаводске отремонтировали памятник поэту Лаури Летонмяки 4
08.06.2021 18:20
Охранник притворился хирургом и провел операцию пациентке 3
08.06.2021 19:30
Молодых жителей Карелии приглашают отправиться на службу в Чечню 7
08.06.2021 17:40

В финском Валааме гонят виски, а на российском – выращивают форель (ВИДЕО)

Новости. Общество
11:25, 09 Июня 2021
фото: © YouTube

Журналисты канала «Редакция» сняли фильм о Старом и Нового Валааме.

«На монашеский намоленный остров – ну, чем не русский Ватикан? – питерские туристы прибыли на теплоходе «Ленин». Это фактически то же самое, если бы людей доставило судно с надписью «Антихрист», – рассказывает журналист Дмитрий Сошин в новом документальном фильме «Раскол, бриллианты и «Ленин». Непарадная история озерной обители», который вышел на YouTube-канале «Редакция».

Фильм посвящен драматической истории Валаамского архипелага XX столетия. Чтобы погрузиться в нее, журналисты «Редакции» побывали и в древней православной обители на Ладожском озере и в Ново-Валаамском монастыре, который находится сейчас в Финляндии. Его основала бывшая валаамская братия, покинувшая архипелаг в 1940 году, когда эта территория отошла СССР по итогам советско-финляндской войны.

«В настоящей, не глянцевой истории ладожского острова-монастыря отражается история всей России», – считает один из авторов фильма Дмитрий Сошин.  

Авторы фильма вспомнили и о произошедшем расколе среди прежней валаамской братии, часть которой ушла в СССР, и о том, как в 50-е годы на Валаам стали свозить инвалидов Великой Отечественной войны, которых советские власти решили убрать с улиц Москвы и Ленинграда, и о выселении светского населения архипелага, когда туда вернулся монастырь. Но фильм более интересен зарисовками современной жизни Старого и Нового Валаама: финские монахи производят в своей обители вино и виски, а российские – выращивают форель и выпускают молочную продукцию.   

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-06-09 11:37:24
У них там бартер что ли ?
Изя
2021-06-09 11:36:03
Хрен ли не жить , и выпил , и закусил , да и помолился . и на работу не надо )))) :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.06.2021, 14:03
Скандальное кафе «Мангал» закрылось в Петрозаводске
04.06.2021, 12:05
В Петрозаводске собирают деньги на похороны бодибилдера
04.06.2021, 15:48
Владимир Любарский протаранил самокатом байкеров на набережной Петрозаводска
04.06.2021, 10:13
Известный бодибилдер Карелии умер в тренажерном зале
07.06.2021, 10:57
В Петрозаводске скандальное кафе «Мангал» переехало в популярный торговый центр: соседи шокированы
07.06.2021, 10:20
В Петрозаводске уничтожили исторические теннисные корты (ФОТО)

Аналитика

08.06.2021 16:35
Капитал
Клиники на Чайкиной. Удалить все лишнее без боли и следа!
Сегодня мы поговорим о двух актуальных проблемах, решение которых не стоит откладывать, а лучше обратиться к хирургу.
В технопарке «Южная промзона» начнут полировать уникально тонкие слябы
08.06.2021 16:30
«Мы пользуемся лишь тем, что наросло само» 1
08.06.2021 11:37
Достояние республики 1
08.06.2021 09:16
«Что плохого в том, что Россия будет счастливой?» 34
03.06.2021 17:00
Вся аналитика

Чтиво

08.06.2021 12:00
Без политики
Клиники на Чайкиной. Осторожно, лето: как пережить травму, не испортив отдых
В летние погожие дни растёт физическая активность, а вместе с ней и риск травматизма.
«Порядок с чистого листа» 12
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»