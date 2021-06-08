В финском Валааме гонят виски, а на российском – выращивают форель (ВИДЕО)

Журналисты канала «Редакция» сняли фильм о Старом и Нового Валааме.

«На монашеский намоленный остров – ну, чем не русский Ватикан? – питерские туристы прибыли на теплоходе «Ленин». Это фактически то же самое, если бы людей доставило судно с надписью «Антихрист», – рассказывает журналист Дмитрий Сошин в новом документальном фильме «Раскол, бриллианты и «Ленин». Непарадная история озерной обители», который вышел на YouTube-канале «Редакция».

Фильм посвящен драматической истории Валаамского архипелага XX столетия. Чтобы погрузиться в нее, журналисты «Редакции» побывали и в древней православной обители на Ладожском озере и в Ново-Валаамском монастыре, который находится сейчас в Финляндии. Его основала бывшая валаамская братия, покинувшая архипелаг в 1940 году, когда эта территория отошла СССР по итогам советско-финляндской войны.

«В настоящей, не глянцевой истории ладожского острова-монастыря отражается история всей России», – считает один из авторов фильма Дмитрий Сошин.

Авторы фильма вспомнили и о произошедшем расколе среди прежней валаамской братии, часть которой ушла в СССР, и о том, как в 50-е годы на Валаам стали свозить инвалидов Великой Отечественной войны, которых советские власти решили убрать с улиц Москвы и Ленинграда, и о выселении светского населения архипелага, когда туда вернулся монастырь. Но фильм более интересен зарисовками современной жизни Старого и Нового Валаама: финские монахи производят в своей обители вино и виски, а российские – выращивают форель и выпускают молочную продукцию.