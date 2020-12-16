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В ГИБДД Карелии ответили водителю, который пожаловался, что не может забрать автомобиль со штрафстоянки из-за самоизоляции

Новости. Общество
13:39, 17 Декабря 2020
фото: © Артем Геодакян/ТАСС
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Житель Карелии рассказал, что ГИБДД не дает забрать машину со штрафстоянки из-за режима самоизоляции.

Ранее в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" один из местных автомобилистов пожаловался, что пока он сидит дома на самоизоляции, ГИБДД эвакуировала за неправильную парковку его автомобиль и не дает забрать машину со штрафстоянки.

История автомобилиста была опубликована на сайте "Столицы на Онего".

В ГИБДД Карелии отреагировали на публикацию СМИ и сообщили, что после появления данной новости была проведена проверка журналов выдачи автомобилей на штрафстоянках (данные за месяц). В ходе проверки выяснилось, что все обращения водителей на штрафстоянки столицы Карелии были удовлетворены: все машины выданы.

"Обращения о том, что водитель не может забрать машину из-за самоизоляции не поступало, - отметили в ГИБДД. – если в данную ситуацию попал житель района Карелии, то он может обратиться в управление ГИБДД Карелии, в сутации будут разбираться".

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Комментарии

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zanoza
2020-12-17 14:35:36
Ха-ха-ха! Надо было письменно обращаться, у нас без бумажки все букашки, однако.
театральный критик
2020-12-17 13:45:15
Блохер облажался конкретно :)
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