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Житель Карелии рассказал, что ГИБДД не дает забрать машину со штрафстоянки из-за режима самоизоляции

Новости. Общество
08:20, 16 Декабря 2020
фото: pixabay
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Один из автомобилистов в Карелии пожаловался, что пока он сидит дома на самоизоляции, ГИБДД эвакуировала за неправильную парковку его автомобиль и  не дает забрать машину со штрафстоянки.

Об этом автовладелец написал на странице "ДТП Петрозаводска и Карелии" Вконтакте.

"Мы с 1 декабря на самоизоляции по контакту (с заболевшим коронавирусом – прим. ред.). Нам позвонил Роспотребнадзор и сказал, что из дома выходить нельзя. И робот прозванивает, напоминает. Поликлиника сказала сидеть две недели, не выходить, но тесты брать не будет. Но сидеть дома. Сидим дома. У нас парковка за домом, и по определённым дням нельзя стоять на определённой стороне. В среду нашу тачку эвакуировали. Мы из дома не выходим, знать не знали", - написал автовладелец.

По его словам, когда он узнал, что автомобиль эвакуировали, позвонил в ГИБДД, и там ответили, что ему нельзя забрать машину со штрафстоянки пока не закончится срок самоизоляции. В противном случае, его могут оштрафовать за нарушение режима.

Автовладелец подсчитал, что за содержание автомобиля на штрафстоянке ему придется заплатить 15 тыс. рублей, а за нарушение режима самоизоляции – еще 10 тыс. рублей.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Врунов
2020-12-16 08:59:53
Поделом кастрюльщику
Горожанин
2020-12-16 08:51:13
Что делать, надо парковаться правильно! Закон есть Закон. Хотя на время пандемии для таких случаев штраф нужно гуманизировать
Гость
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