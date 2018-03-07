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Новости. Общество
18:40, 07 Марта 2018

В ГИБДД Карелии пообещали провести рейды на праздниках

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В предстоящие предпраздничные, праздничные и выходные дни на дорогах Карелии пройдут рейды с целью пресечения нарушений водителями, находящимися в состоянии опьянения, сообщили в ГИБДД республики.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, водитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством – штраф 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами сроком от полутора до двух лет.

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