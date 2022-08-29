В ГИБДД Карелии рассказали, какой штраф ждет пьяных велосипедистов за проезд по «зебре»

В ГИБДД Карелии опубликовали суммы штрафов для велосипедистов-нарушителей.

Так, в Пряжинском районе инспекторы ГИБДД остановили велосипедиста, который пересек проезжую часть по пешеходному переходу, не слезая с двухколесного транспорта.

Велосипедиста оштрафовали за нарушение.

В ГИБДД напомнили, что запрещено пересекать дорогу на велосипеде по пешеходному переходу, равно как и разворачиваться на пешеходном переходе. Для выполнения такого маневра необходимо спешиться с велосипеда и перейти дорогу как пешеход.

За нарушения ПДД велосипедист, как и все участники движения, несет административную ответственность:

• за прочие нарушения ПДД велосипедист может быть оштрафован на 800 руб. (ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ).

• за создание помех в движении транспортных средств велосипедист может быть оштрафован на 1 тыс. руб. (ч. 1 ст. 12.30 КоАП РФ).

• за причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью другому участнику движения предусмотрен штраф в размере от 1 тыс. до 1,5 тыс. руб. (ч. 2 ст. 12.30 КоАП РФ).

• если нарушение допущено в состоянии опьянения, то размер штрафа составляет от 1 тыс. до 1,5 тыс. руб. (ч. 3 ст. 12.29 КоАП РФ).