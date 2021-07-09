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В ГИБДД Петрозаводска объяснили водителям, как ездить на автомобиле в жару

Новости. Общество
15:08, 10 Июля 2021
фото: источник, скрин. https://www.youtube.com/watch?v=3JU6JFcdzP4

Сотрудники Госавтоинспекции объяснили также, как ездить в жаркую погоду на автомобиле без кондиционера.

Как сообщается в паблике Госавтоинспекции Петрозаводска, в ближайшие дни в Карелии сохранится жаркая погода, которая может негативно сказываться на самочувствии водителей:
- ослабевает внимание,
- увеличивается время реакции,
- ухудшается общее состояние организма.

Госавтоинспекция рекомендует перед поездкой оценить свое состояние и при малейшем недомогании отказаться от управления транспортным средством.

Во избежание аварийных ситуаций рекомендуется:
- обязательно возить в машине несколько бутылок прохладительных напитков, особенно, если в салоне находятся дети.

Если водитель почувствовал себя плохо, нужно:
- незамедлительно остановиться, выпить воды,
- умыться,
- при необходимости – выпить лекарства.

Если в автомобиле отсутствует кондиционер, то лучше совершать поездки утром и вечером. Место парковки лучше выбирать в тени, предварительно закрывая лобовое стекло специальным светоотражающим экраном.

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