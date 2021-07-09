В ГИБДД Петрозаводска объяснили водителям, как ездить на автомобиле в жару

Сотрудники Госавтоинспекции объяснили также, как ездить в жаркую погоду на автомобиле без кондиционера.

Как сообщается в паблике Госавтоинспекции Петрозаводска, в ближайшие дни в Карелии сохранится жаркая погода, которая может негативно сказываться на самочувствии водителей:

- ослабевает внимание,

- увеличивается время реакции,

- ухудшается общее состояние организма.

Госавтоинспекция рекомендует перед поездкой оценить свое состояние и при малейшем недомогании отказаться от управления транспортным средством.

Во избежание аварийных ситуаций рекомендуется:

- обязательно возить в машине несколько бутылок прохладительных напитков, особенно, если в салоне находятся дети.

Если водитель почувствовал себя плохо, нужно:

- незамедлительно остановиться, выпить воды,

- умыться,

- при необходимости – выпить лекарства.

Если в автомобиле отсутствует кондиционер, то лучше совершать поездки утром и вечером. Место парковки лучше выбирать в тени, предварительно закрывая лобовое стекло специальным светоотражающим экраном.