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Новости. Общество
12:29, 30 Июня 2019
фото: официальный сайт администрации Петрозаводска

В ГИБДД рассказали, какие нерегулируемые пешеходные переходы будут обустроены в Петрозаводске

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Этим летом запланировано обустройство 8 нерегулируемым пешеходных переходов, сообщили в ГИБДД Карелии.

В рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения" в 2019 году предусмотрено обустройство 8 нерегулируемых пешеходных переходов, расположенных на территории Петрозаводска, техническими средствами организации дорожного движения (в том числе светофорами, дорожной разметкой) и искусственными дорожными неровностями на следующих участках:

ул. Антонова в районе д. 10; ул. Антонова в районе д. 12; ул. Балтийская в районе д. 11; ул. Древлянка в районе д. 19; ул. Ключевая в районе д. 26; ул. Мелентьевой в районе д. 44; ул. Парфенова в районе д. 2; ул. Сулажгорская в районе д. 4 к.1.

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