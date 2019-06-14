В ГИБДД рассказали подробности утреннего смертельного ДТП на трассе в Карелии

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В Кондопожском районе при лобовом столкновении легковых автомобилей погиб 23-летний мужчина, сообщили в ГИБДД Карелии.
Сегодня, 14 июня, в 6.20 утра, водитель автомобиля Toyota Avensis, двигаясь по федеральной автодороге в сторону Петрозаводска, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ-2115".
В результате происшествия водитель ВАЗа, мужчина 1996 года рождения, погиб.
Двое мужчин, водитель Toyota и его пассажир, получили травмы и были госпитализированы.
По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.
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