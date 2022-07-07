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В ГИБДД рассказали причину аварии с тремя пострадавшими под Петрозаводском

Новости. Происшествия
09:21, 11 Июля 2022
фото: © Масксим Исаев / ТАСС

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В ДТП на дороге в сторону Лососинного участвовал еще один автомобиль, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии, произошедшего в 18.45 на 5 километре Лососинского шоссе, в пределах городского округа.

По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Renault Symbol, выехал на полосу встречного движения, где по касательной столкнулся со встречным автомобилем УАЗ3909. От столкновения Renault вылетел за пределы дороги и врезался дерево.

В результате происшествия пострадал водитель иномарки и его пассажиры, двое мужчин. По факту аварии проводится проверка.

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