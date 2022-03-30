В Гидрометцентре Карелии рассказали, какую погоду выдаст небесная канцелярия на майские праздники

В праздничные дни карельская капризная карельская погода сохранит свою любовь к переменам, сообщили в республиканском Гидрометцентре.

Как отметили в карельском Гидрометцентре, причиной переменчивой погоды станут быстро перемещающиеся североатлантические циклоны, а осадки в них просто обязательны.

«Дней с существенными осадками и без них в первую декаду небесная канцелярия планирует примерно поровну, и выпадать они будут как снегом, так и дождем. Наиболее интенсивные осадки ожидаются в большинстве районов республики 3 и 7-8-9 мая», — сообщили синоптики.

По словам специалистов, 3 мая при прохождении фронтальных циклонов в Карелии могут прогреметь грозы.

«К слову, за последние 30 лет грозы в Петрозаводске в первой декаде мая наблюдались всего три раза: 9 мая 1993-го, 9 мая 2001-го и 2 мая 2015-го», — рассказали в Гидрометцентре.

В промежутках между циклонами днем 1 и 5 мая хоть ненадолго, но обязательно будет солнце, отметили синоптики.

«Температурный фон чаще будет пониженный. По ночам всего +2, -3℃, а в ясные ночи за счет радиационного выхолаживания температура может понижаться до -7℃. Днем преимущественно +3, +7℃, при малооблачной погоде в южных районах до +6, +12℃», — написали в карельском Гидрометцентре.