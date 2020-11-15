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В гипермаркете Петрозаводска задержали женщину с фальшивыми деньгами

Новости. Происшествия
14:46, 16 Ноября 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Валерий Шарифулин
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В Петрозаводске выявлена фальшивая купюра – росгвардейцы задержали женщину, которая пыталась ею расплатиться, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

В субботу, 14 ноября, на пульт централизованного наблюдения Петрозаводского отдела вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги от одного из гипермаркетов города.

Группа задержания, прибыв на место, выяснила, что на кассе была предъявлена к оплате купюра номиналом 5 тысяч рублей, вызвавшая у кассира сомнения в подлинности.

В результате 36-летняя покупательница, пытавшаяся заплатить за товар фальшивкой, задержана. На место происшествия были вызваны представители подразделений полиции по борьбе с экономическими преступлениями.

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Комментарии

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кир
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