В гипермаркете Петрозаводска задержали женщину с фальшивыми деньгами

В Петрозаводске выявлена фальшивая купюра – росгвардейцы задержали женщину, которая пыталась ею расплатиться, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

В субботу, 14 ноября, на пульт централизованного наблюдения Петрозаводского отдела вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги от одного из гипермаркетов города.

Группа задержания, прибыв на место, выяснила, что на кассе была предъявлена к оплате купюра номиналом 5 тысяч рублей, вызвавшая у кассира сомнения в подлинности.

В результате 36-летняя покупательница, пытавшаяся заплатить за товар фальшивкой, задержана. На место происшествия были вызваны представители подразделений полиции по борьбе с экономическими преступлениями.