Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Происшествия
21:20, 06 Апреля 2019
фото: AsiaWire

В глазу пациентки обнаружили живых пчел, они питались слезами

Загрузка...

На острове Тайвань врачи удалили из глазницы пациентки четырех живых пчел.

Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

"Мы приводили в порядок могилу родственника. Я сидела на корточках и вырывала сорняки. Затем в лицо подул ветер, и что-то попало мне в глаз, то ли песок, то ли грязь, - вспоминает девушка. - Я промыла глаз водой, но к вечеру он начал зудеть и слезиться". Тогда она обратилась за помощью в местную клинику. Врачи осмотрели пациентку и обнаружили в ее глазнице живых пчел. Их аккуратно изъяли и изучили.

Как оказалось, пчелы на протяжении четырех часов питались ее слезами и вызвали кожную инфекцию и воспаление роговицы. Врачи определили, что насекомые принадлежали к семейству галиктидов, которых привлекает запах человеческого пота. Эти пчелы могут забираться под одежду и в волосы, вызывая аллергические реакции.

Ведущий офтальмолог клиники заявил, что подобный случай стал уникальным в мировой практике.

В середине марта сообщалось, как в индийском штате Западная Бенгалия собиратель дикого меда Сук Махаммад Далал набил полный рот живыми пчелами. Далал утверждает, что за 16 лет приобрел иммунитет к пчелиному яду. Прежде чем стать собирателем дикого меда, мужчина работал помощником врача.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.03.2019, 20:40
Стилисты показали Анастасию Волочкову в необычном образе
31.03.2019, 12:58
ФОТО: Смертельное ДТП произошло в Китее, в Северной Карелии
03.04.2019, 23:30
Посмотрите, как выглядит Кончита Вурст без грима и бороды
31.03.2019, 19:40
Бузова почуяла весну и выложила откровенное фото
30.03.2019, 10:08
Министр Александр Морозов рассказал об отставке и последнем рабочем дне
04.04.2019, 18:20
Сотрудники ДПС выручили из беды женщину, застрявшую на улице Чапаева

Аналитика

04.04.2019 15:55
Обществоведение
Когда церковь потребует Кижи? 5
Реституция церковного имущества чревата новыми социальными конфликтами.
Противники форелевой фермы судятся с Минсельхозом Карелии
03.04.2019 16:01
"Это – наше болото" 2
03.04.2019 13:39
"Мы поставлены на грань выживания" 4
01.04.2019 09:27
Клиника у храма 2
29.03.2019 11:41
Вся аналитика

Чтиво

02.04.2019 11:20
Без политики
"Свобода нищего поэта" 1
В Петрозаводске издан посмертный сборник стихов журналиста Сергея Куттуева.
Легкий путь узнать о легких
02.04.2019 09:11
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине
01.04.2019 13:46
"Просто сжимается сердце"
29.03.2019 10:00
архив чтиво

Медиа

РЕЗОНАНС на ТНТ-ОНЕГО
04.04.2019 14:29
все фото и видео

Опрос

Почему в Петрозаводске каждый год проблема с асфальтом на дорогах?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»