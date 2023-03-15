В городе горняков Карелии прокуратура запретила детсадовцам играть со старыми автопокрышками

В Костомукше по представлению прокуратуры города в двух детских садах демонтированы игровые конструкции из бывших в употреблении автомобильных покрышек, сообщили в надзорном ведомстве.

В ходе личного приема к прокурору республики обратилась жительница Костомукши и сообщила, что в городе на территории двух детских садов установлены игровые конструкции из опасных старых автомобильных покрышек.

По результатам проведенной проверки сообщения костомукшанки получии свое подтверждение. В связи с чем по представлению прокурора города нарушения закона устранены, автомобильные покрышки вывезены с территории детских садов.

В других детсадах в Костомукши опасных игровых городков из старых автопокрышек нет.