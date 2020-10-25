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Районную больницу в Карелии отремонтировали и установили новый томограф

Новости. Общество
18:40, 26 Октября 2020
фото: © страница Вконтакте Михаила Охлопкова
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Более 100 исследований провели в Медвежьегорской центральной районной больнице на новом компьютерном томографе с 16 октября, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

"Новый компьютерный томограф поступил в первичное сосудистое отделение в рамках нацпроекта "Здравоохранение". В кабинете компьютерной томографии выполнен ремонт. КТ введен в эксплуатацию 16 октября и используется для диагностики сердечно-сосудистых и легочных патологий", сообщил Охлопков.

По словам министра здравоохранения, с начала года в больнице произошло много изменений, положительно отразившихся на качестве медицинской помощи.

"Кроме КТ, для сосудистого центра приобретены аппарат УЗИ экспертного класса и функциональные кровати. До конца года будет еще поставлено другое диагностическое оборудование. В палате ИТАР появились три новых аппарата искусственной вентиляции легких. Служба скорой медицинской помощи получила два специализированных оснащенных оборудованием автомобиля, в том числе реанимобиль", рассказал Михаил Охлопков.

Также глава Минздрава сообщил, что в детской консультации созданы комфортные условия в зоне ожидания приема врача - с удобными диванами, помещением для кормления ребенка, кулером и телевизором. Куплен новый холодильник для хранения лекарственных препаратов. Завершены ремонт и утепление фасада здания ЦРБ, отремонтированы дороги. Благоустройство территории продолжается: строители приступили к установке ограждения.

"Хочу отметить, что в этом году я получаю в "личку" от жителей Медвежьегорского района гораздо меньше обращений, касающихся проблем с получением медицинской помощи, и много писем со словами благодарности в адрес медицинских работников", пишет Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2020-10-26 19:41:43
Меня не покидает мысль, ещё со времен сортавальского томографа, шо как затишье это перед боем, дым столбом к морозу, так и томограф это к оптимизации.


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