В городе Карелии введен режим повышенной готовности из-за жары

Из-за установившейся аномально жаркой сухой погоды температура воздуха превышает норму на 7-10 градусов, сообщили на официальном сайте Сегежи.

С 11.00 7 июня на территории Сегежи введен режим повышенной готовности из-за установившейся аномально жаркой сухой погоды со значениями среднесуточной температуры воздуха на 7-10 градусов выше климатической нормы и неблагоприятной обстановкой с лесными пожарами.

По инфомрации МЧС, под действие опасного явления могут попасть Петрозаводский ГО, Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский, Сортавальский и Суоярвский районы.

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повышением пожарной опасности в лесах до 4-5 класса.

Рекомендованные мероприятия:

- соблюдать элементарные правила пожарной безопасности в пожароопасный период;

- при сильной жаре следует избегать воздействия повышенной температуры, рекомендуется носить светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором;

- находясь под прямым воздействием солнечных лучей, закрывать как можно больше поверхности тела;

- необходимо передвигаться не спеша, стараться чаще находиться в тени; не употреблять пиво и другие алкогольные напитки, это приведет к ухудшению общего состояния организма (обезвоживанию);

- снижению температуры тела способствует погружение рук и ног в холодную воду; при появлении признаков теплового поражения (общая усталость, головная боль, нарушение сознания, покраснение или побледнение лица, ненормальный пульс) следует периодически потреблять воду для возмещения потери жидкости с выделяемым потом, принимая её небольшими дозами (80-100 мл), подолгу задерживая её во рту, охладить тело, немедленно перейти в тень, на ветер или принять душ;

- при отдыхе на пляже или просто у водоёма в жаркую погоду необходимо помнить о том, что температура воздуха на солнце может значительно превышать температуру воды, таким образом, при резком погружении в воду перепад температур может привести к спазму дыхания или к остановке сердца.