В городе горняков в Карелии началось строительство крытого ледового катка

В Костомукше приступили к инженерно-геологическим изысканиям в районе строительства спортивного объекта.

Инженерно-геологические работы в районе строительства крытого ледового катка начались в городе горняков. Информация об этом появилась в официальном паблике администрации Костомукши.

«Буровая установка должна взять материал для определения физико-механических параметров грунтов на месте возведения объекта. В течение мая будет пробурено семь скважин, из них извлекут керн для дальнейших исследований. Скальные грунты будут изучены специалистами. Эти данные необходимы при проектировании объекта строительства, они определят допустимые нагрузки при возведении здания», — пишут в паблике.

Начало строительства запланировано на 2022 год.

Напомним, возведение крытого катка в Костомукше было запланировано в рамках нацпроекта «Демография» на 2022–2023 годы. Средства на строительство - 135 миллионов рублей - выделяются из федерального бюджета, разработку проектно-сметной документации спонсирует «Северсталь».