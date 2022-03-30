В горшках с цветами из Москвы в Карелию завезли трипс

В партии горшечных гербер выявлен западный цветочный трипс, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.

По результатам карантинного фитосанитарного мониторинга, проведенного сотрудниками Россельхознадзора 12 апреля в одном из мест реализации семенного и посадочного материала в Петрозаводске, в партии горшечных гербер (происхождение — Москва) выявлен западный цветочный (калифорнийский) трипс.

Наличие карантинного вредного организма в указанных партиях подтверждено результатами лабораторных исследований.

Управление напоминает, что западный цветочный трипс в настоящее время является наиболее опасным из трипсов и поражает большое количество культур закрытого грунта. Встречается на большом количестве различных растений, включая сельскохозяйственные и декоративные культуры в теплицах, а также на различных сорняках. Этот вредитель наносит особенно заметный ущерб как тепличным, так и декоративным культурам.

В случае обнаружения карантинных объектов или признаков, указывающих на их наличие, необходимо обращаться в отдел фитосанитарного надзора по адресу: Петрозаводск, ул. Мурманская, д. 22, тел: (88142) 56-60-40, e-mail: fitorsn@yandex.ru.