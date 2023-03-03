Снимать фото и видео можно будет только с разрешения администрации общеобразовательного учреждения.

В Госдуме хотят запретить фото- и видеосъемку на школьных уроках. Как пишет РИА «Новости», такой законопроект разрабатывается в профильном комитете нижней палаты российского парламента.

По словам главы комитета Ольги Казаковой, с инициативой введения запрета в Госдуму обратились педагоги, которые считают, что «нужно заканчивать на уроках с видео- и фотосъемкой». Предполагается, что cнимать фото и видео можно будет только с разрешения администрации общеобразовательного учреждения.