В Госдуме не одобрили законопроект о выходном 31 декабря

Комитет Госдумы по труду и социальной политике рекомендовал нижней палате парламента отклонить законопроект, в котором депутаты ЛДПР предложили сделать 31 декабря выходным днем.

Об этом сообщают "РИА Новости". Документ был внесен в Госдуму в ноябре 2019 года.

Правительство также не поддержало законопроект. "Правительство РФ наделено правом осуществлять перенос одного из выходных дней на 31 декабря в рамках уже существующих полномочий, дополнительного регулирования для этого не требуется", – приводит агентство выдержку из заключения кабмина.

Так, 8 сентября Минтруд разработал проект постановления правительства, в котором обозначил 31 декабря в 2021 г. выходным днем, а новогодние каникулы указал с 1 по 10 января.

Согласно проекту документа, выходной день с воскресенья, 3 января, предлагается перенести на пятницу, 31 декабря. Кроме того, выходной с субботы, 2 января, переносится на пятницу, 5 ноября, а с субботы, 20 февраля, – на понедельник, 22 февраля.

При этом ранее Минтруд не поддержал инициативу о переносе рабочего дня с 31 декабря на один из предшествующих выходных дней. В министерстве поясняли, что такой перенос не будет соответствовать законодательству, так как будет нарушать статью трудового кодекса о продолжительности еженедельного отдыха (110 ТК). При этом в министерстве отметили, что рассмотрение такого варианта возможно в 2021 г.