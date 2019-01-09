В Госдуме предложили разрешить перенос новогодних выходных на любое время

Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил разрешить россиянам выходить на работу сразу после Нового года, а дни каникул использовать в любое время года.

По словам депутата, нужно оставить желающим возможность уйти на новогодние каникулы. Те, кто не заинтересован в таких длинных праздниках в январе, могли бы работать с 1 января, а праздничными днями воспользоваться в другое время года, сообщает news.mail со ссылкой на агентство городских новостей "Москва".

"Такой подход помог бы избежать сложного периода адаптации к работе после долгого отдыха", отметил Чернышов.

По данным опроса, проведенного ВЦИОМ в октябре 2018 года, 66% россиян одобряют длинные новогодние каникулы. 13% относятся к ним нейтрально, 14% предпочли бы сократить число выходных.