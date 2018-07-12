В Госдуме предложили учредить День российского футбола

Отмечать памятную дату предлагается 22 октября - в день рождения Льва Яшина.

Законопроект об учреждении Дня российского футбола вносится на рассмотрение Госдумы, сообщил депутат Дмитрий Белик ("Единая Россия"), выступая в четверг от фракции на заседании Госдумы. Праздновать памятную дату предлагается 22 октября - в день рождения легендарного советского вратаря Льва Яшина, сообщает ТАСС.

"Сегодня фракция "Единая Россия" вносит в Госдуму законодательную инициативу: мы предлагаем новую памятную дату - День российского футбола", - сказал депутат.

"Мы видим, что у нас есть достойные преемники Льва Ивановича Яшина: Игорь Акинфеев, который "тащил" мыслимые и немыслимые мячи на этом чемпионате мира и выручал нашу сборную, прекрасные голы, которые забивал Денис Черышев… Артем Дзюба - человек, которого полюбила вся страна за его эмоциональность, за его искренность, его патриотизм, за то, что он сделал для сборной и стал настоящим лидером", - подчеркнул Белик.

"Я хочу, так же как и все россияне, сегодня с этой трибуны попросить вас: давайте мы поблагодарим наших футболистов, нашего тренера, нашу сборную, наших болельщиков за этот чемпионат мира", - заключил депутат.

Изменения предлагается внести в федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России".