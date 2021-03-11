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В Госдуму внесли проект о штрафах за высадку детей-безбилетников

Новости. Общество
21:05, 11 Марта 2021
фото: Мэрия Петрозаводска
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Группа парламентариев от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о штрафах за принудительную высадку детей-безбилетников.

Водителя и кондуктора предлагается штрафовать на 10 тысяч рублей, перевозчика - на 50 тысяч рублей, сообщил один из авторов проекта глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов в своем Telegram-канале. Обэтом сообщает РИА Новости.

Седьмого марта 2021 года в РФ вступил в силу закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта за безбилетный проезд детей, не достигших 16 лет, следующих без сопровождения взрослых.

Изменения предлагаются в кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

Авторы проекта отмечают, что закон о запрете высадки детей-безбилетников принят в целях защиты детей, но, "в то же время, ответственность лиц, допустивших такую принудительную высадку несовершеннолетних детей, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетнего лица, не установлена". Авторы проекта полагают, что административная ответственность за нарушение установленного новым законом запрета должна быть установлена в кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях.

"Законопроектом вносятся изменения в кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, согласно которым незаконная принудительная высадка безбилетного лица, не достигшего возраста 16 лет, следующего без сопровождения совершеннолетнего лица, влечет наложение административного штрафа на водителя и кондуктора общественного транспорта в размере 10 тысяч рублей, а на представителя перевозчика и (или) уполномоченных на осуществление контроля представителем перевозчика должностных лиц в размере 50 тысяч рублей", - говорится в пояснительной записке.

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