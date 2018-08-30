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Новости. Общество
22:00, 30 Августа 2018

В "Гознаке" допустили изменения в дизайне российских денег

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В дизайн российских банкнот могут быть внесены изменения.

По словам главы АО "Гознак" Аркадия Трачука, для этого есть объективные предпосылки, так как базовый дизайн современных денег разрабатывался более 20 лет назад, пишут "Известия".

"Когда наступит момент следующей модернизации банкнот, то, скорее всего, Банк России будет заинтересован, чтобы более радикально обновить эти банкноты", — сказал он.

Новшества, вероятно, будут основаны на опыте использования купюр в 200 рублей и 2 тыс. рублей. Если Банк России одобрит результаты по долговечности, надежности и устойчивости защитных знаков, дизайн этих банкнот возьмут за основу.

Глава "Гознака" подчеркнул, что изменения безусловно произойдут, однако когда это случится и купюр какого номинала коснется, решать будет Центробанк.

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