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В Гражданском кодексе пропишут обязанности соседей

Новости. Общество
21:05, 20 Апреля 2020
фото: © shutterstock.com
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В поправках в Гражданский кодекс пропишут права соседей, подразумевающие разумные ограничения для собственника земельного участка.

Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, пишет "Российская газета".

"Под соседскими правами понимаются разумные ограничения, которые должен претерпевать собственник земельного участка в интересах соседей, – пояснил Павел Крашенинников. – Как следует из проекта, собственник должен "терпеть" воздействие исходящих с соседнего земельного участка газов, паров, запахов, дыма, копоти, тепла, шумов, вибрации и иное подобное воздействие, если оно не оказывает влияния на использование его земельного участка или оказывает такое влияние, которое не превышает установленных нормативов. А при отсутствии нормативов – разумных пределов исходя из природы и местоположения земельных участков или из обычая".

Как подчеркнул Павел Крашенинников, уважение должно быть обоюдным. Когда исходящее с соседнего участка воздействие превышает нормативы или выходит за указанные пределы, соседи вправе требовать устранения нарушений.

"Действует общий принцип: мои права заканчиваются там, где начинаются права других, – говорит Павел Крашенинников. – Например, собственник обязан не углублять свой земельный участок таким способом, что грунт соседнего участка лишится опоры; не сооружать колодцы так, чтобы это препятствовало поступлению воды в колодец на соседнем участке; не возводить канализационных сооружений, приводящих к загрязнению соседнего участка. Нельзя осуществлять на своем участке посадки таким образом, что это может ухудшить состояние соседнего участка, нарушить устойчивость расположенных на нем зданий или сооружений. И так далее".

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