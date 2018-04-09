В групповом ДТП в центре Петрозаводска пострадала женщина

На улице Кирова водитель внедорожника устроил групповое ДТП с пострадавшими, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В минувшее воскресенье, 8 апреля, в 13.45 на ул. Кирова, д, 22 46-летний мужчина, управляя автомобилем Mitsubishi Pajero Sport, при повороте налево вне перекрёстка не предоставил преимущество и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Renault Logan, которым управлял 40-летний водитель.

В результате столкновения Renault Logan от удара отбросило на припаркованный автомобиль Subaru Tribeca.

В групповом ДТП пострадала 49-летняя пассажирка автомобиля Renault. Назначено амбулаторное лечение.