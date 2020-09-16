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Глава Карелии и президент Segezha Group договорились о сотрудничестве в сфере теплоснабжения

Новости. Общество
16:46, 17 Сентября 2020
фото: © Segezha Group
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В ходе рабочей встречи в Сегеже 15 сентября Артур Парфенчиков и Михаил Шамолин обсудили вопросы развития городской и социальной инфраструктуры, обменялись мнениями по актуальным проблемам теплоснабжения, договорились о совместных действиях, направленных на повышение комфорта проживания и работы в моногороде.

Президент Segezha Group Михаил Шамолин проинформировал о ходе выполнения программы реконструкции действующего производства и создания новых мощностей. По его словам, на обновление существующего производства и реализацию полномасштабной экологической программы компания в течение трех лет намерена потратить 11 млрд руб. 

"Компания выходит в регион с рядом программ финансирования и большим количеством инициатив, чтобы превратить Сегежу в удобный современный город для проживания. Важно, чтобы люди приезжали сюда жить, развиваться и строить бизнес", – заявил Михаил Шамолин.

Артур Парфенчиков подчеркнул высокий уровень социальной ответственности холдинга Segezha Group, отметил плодотворное совмещение интересов ключевого инвестора с интересами региона, поддержал планы компании и выразил готовность оказывать поддержку со стороны органов власти.

"Без плодотворного взаимного сотрудничества мы не сумеем обеспечить людям достойное качество жизни и работы на современном производстве. Хорошо, что у нас есть взаимопонимание, синергия движения вперед. Мы договорились, что работаем по короткой дорожной карте", – отметил он.

Артур Парфенчиков добавил, что по теплоснабжению с комбинатом уже есть конкретные договоренности, в том числе о прокладке и ремонте теплосетей. Регион, в свою очередь, возьмет на себя ремонт дорог, тротуаров и общественных пространств. По мнению главы республики, многое надо переформатировать, включая образование, медицину и культуру.

"Со следующего года начинаем серьезный ремонт школ, продолжаем работать над реформацией районной медицины, принимаем меры по выделению квартир и стимулирующих выплат врачам", – заявил Артур Парфенчиков.

Он подчеркнул, что важно изменить в лучшую сторону инфраструктуру города, оперативно завершить программу расселения людей из аварийного жилья, создать поселки-спутники для комфортного проживания семей в своих домах.

Глава Республики также выразил благодарность президенту Segezha Group за помощь в покупке медицинского оборудования и автомобилей скорой помощи для Сегежской центральной районной больницы.

"Город конечно будет меняться. Важно, что Сегежа вошла в состав Арктической зоны. Это серьезные льготы и дополнительные возможности для развития города. Комбинат конечно тоже должен получить статус арктического резидента со всеми вытекающими возможностями", – подчеркнул он.

В завершение встречи Артур Парфенчиков вручил Михаилу Шамолину почетный знак главы Карелии "За вклад в развитие Республики Карелия".

 
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