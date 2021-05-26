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Полицейские Петрозаводска задержали подростка, подозреваемого в краже велосипеда

Новости. Общество
18:00, 27 Мая 2021
фото: © pixabay.com

Сотрудники полиции в столице Карелии проверили 111 велосипедов на предмет нахождения в розыске, сообщили в МВД республики.

С 21 по 24 мая полицейские Петрозаводска провели оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на предотвращение краж велосипедов. В ходе рейдов они проверяли подъезды, выявляли оставленные без присмотра велосипеды и проводили беседы о его сохранности с владельцами. 

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Полицейские также осмотрели 5 гаражных кооперативов и 7 автостоянок. Они проверили 111 велосипедов на предмет нахождения в розыске. Инспекторы по делам несовершеннолетних установили 16-летнего подростка, подозреваемого в угоне велосипеда.

Полиция Петрозаводска настоятельно рекомендует не оставлять велосипед на лестничной площадке — лучше хранить его дома или в местах, куда ограничен доступ посторонних лиц. Следует помнить, что хранение имущества в подъезде является нарушением норм пожарной безопасности и влечет наказание. Для физических лиц предусмотрен штраф до 3 тысяч рублей.

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Комментарии

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кир
2021-05-27 18:45:55
Проверяли подъезды, а владельцев обнаруженных вело не штрафовали. Бестолковые, - сказал кот.
Гость
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