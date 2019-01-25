В инфекционной больнице в Петрозаводске велели убрать иконы перед визитом вице-премьера правительства Карелии

Главврач республиканской инфекционной больницы сделал обход перед приездом вице-премьера Корсакова и велел убрать иконы и святую воду.

Как сообщил заведующий отделением реанимации республиканской инфекционной больницы Алексей Жидков, сегодня к ним в больницу должен приехать вице-премьер правительства Карелии Игорь Корсаков.

В рамках подготовки к визиту высокопоставленного чиновника главный врач больницы с главной медсестрой сделали обход и попросили убрать иконы и святую воду в бутылках из ординаторской и сестринской.

"Икона (дар священника Сретенского Храма в Соломенном) стоит на медсестринском посту, чувств и покоя неверующих и инаковерующих, и их родственников, и персонала нашего отделения никак не нарушают и не тревожат, - пишет доктор Жидков в соцсети, - к тому же икона ламинированная и норм СанПина тоже не нарушает. А посему слова, обращённые к ней, - "убрать!" - я расцениваю только как оскорбление чувств верующих. Увы, я сегодня "выходной" и не смог противостоять беспределу в отделении. Кроме того, в ординаторской (личное пространство четырёх крещёных докторов) на самом верху шкафа стоят 2-3 бутылочки со Святой водой, принесенные родственниками и оставшиеся после тяжелых пациентов. Они, бутылочки эти, тоже "получили своё" от нашей администрации – УБРАТЬ!!! Что тут скажешь..."