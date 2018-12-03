В интернете требуют выделить квартиру известному общественнику из Карелии

Известному общественнику из Карелии Александру Гезалову собирают подписи в Интернете, чтобы ему как сироте выделили квартиру в Москве.

На сайте change.org появилась петиция "Выделить жилье выпускнику детского дома, общественному деятелю Александру Гезалову", которую на 2 декабря подписали уже больше 600 человек.

- Многие выпускники детских домов в России смогли получить жилье благодаря поддержке Александра Гезалова., пишет автор петиции, - при этом сам Александр, также являющийся выпускником детского дома, до сих пор не имеет собственного жилья. На протяжении более чем 25 лет он занимается организацией поддержки людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации - воспитанников детских домов, бездомных, одиноких матерей, многодетных семей, детей с особыми потребностями, заключенных.

Благодаря его усилиям открыты общественные столовые для бездомных, учебные классы для заключенных-подростков, построены несколько храмов, в том числе в местах лишения свободы, основан социальный центр поддержки нуждающихся в помощи людей, реализовано множество проектов по адаптации детей-сирот к самостоятельной жизни, им написаны пособия для добровольцев.

Его деятельность в области благотворительности отмечена множеством наград, в том числе президентской и патриаршей. Множество благотворительных фондов и волонтеров из всей России обращаются к нему за советами о том, как правильно организовать помощь тем или иным слоям населения, нуждающимся в поддержке.

За много лет имя Александра Гезалова стало символическим для благотворительности в нашей стране. Однако сам он живет скромно и к 50 годам не имеет собственной крыши над головой. Мы считаем, что было бы справедливым поднять о вопрос выделении ему квартиры. Просим Департамент труда и социальной защиты Москвы и Мэрию Москвы рассмотреть возможность выделения общественному деятелю Александру Гезалову квартиры в городе Москве.

Подписать петицию можно здесь

Сам Александр Гезалов сомневается в успехе.

"Тут собирают подписи, чтобы мне дали квартиру, не дадут", - написал общественник у себя на странице в соцсети.